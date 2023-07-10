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08:59, 10 июля 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов

Mash: село Куршановичи в Курской области обстреляли из минометов, никто не пострадал

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ атаковали село Куршановичи Курской области из минометов. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, местные жители насчитали восемь прилетов по центру населенного пункта. Обстрел повредил несколько жилых домов, из-за него также возникли проблемы с электричеством.

Помимо этого, под удар ВСУ попало село Гуево в Курской области. Также никто не пострадал.

9 июля губернатор Александр Богомаз заявил, что средствами ПВО в Брянской области сбили две ракеты ВСУ. Из-за падения одной из них полностью оказалась разрушена пилорама в поселке Бытошь. Сведений о пострадавших также не поступало.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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