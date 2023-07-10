Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов

Mash: село Куршановичи в Курской области обстреляли из минометов, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины (ВСУ атаковали село Куршановичи Курской области из минометов. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По информации издания, местные жители насчитали восемь прилетов по центру населенного пункта. Обстрел повредил несколько жилых домов, из-за него также возникли проблемы с электричеством.

Помимо этого, под удар ВСУ попало село Гуево в Курской области. Также никто не пострадал.

9 июля губернатор Александр Богомаз заявил, что средствами ПВО в Брянской области сбили две ракеты ВСУ. Из-за падения одной из них полностью оказалась разрушена пилорама в поселке Бытошь. Сведений о пострадавших также не поступало.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.