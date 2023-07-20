Дрон атаковал вышку сотовой связи в граничащем с Украиной российском регионе

Shot: беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Черноземном Городке Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, вышку в поселке Черноземный Городок атаковал FPV-дрон с камерой, на котором был подвешен снаряд. Сначала беспилотник врезался в вышку, а затем упал, но не взорвался.

Обнаруженный у вышки дрон изъяли сотрудники правоохранительных органов, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

1 июля стало известно, что ВСУ пытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на Черноземный Городок. В результате случившегося никто не пострадал, обошлось без разрушений.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.