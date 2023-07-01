Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 1 июля 2023Россия

Стало известно об попытке ВСУ скинуть два боеприпаса в Брянской области

Shot: ВСУ пытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на Черноземный Городок в Брянской области

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на поселок Черноземный Городок в Брянской области, который находится на границе с Украиной. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации канала, украинские силы предприняли попытку атаки около 8 часов утра 1 июля. В результате произошедшего никто не пострадал, обошлось без разрушений.

30 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов село Новые Юрковичи. Глава граничащего с Украиной российского региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, повреждены два жилых дома.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским возвращение Киевом территорий. Украина хочет добиться прекращения огня к концу года

    Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине

    Промоутер нашел замену Фьюри на бой против Усика на турнире в Саудовской Аравии

    Онколог рассказал об опасности солнца для «белых воротничков»

    В российском регионе пропала пятилетняя девочка

    В Британии отдали Китаю важную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине

    Раскрыты подробности празднования выпускных вечеров в царской России

    В Херсоне сообщили о полной зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

    Стало известно об попытке ВСУ скинуть два боеприпаса в Брянской области

    Россиян предупредили об опасном положении тела для работы с ноутбуком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости