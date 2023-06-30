Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Новые Юрковичи из минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Новые Юрковичи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава граничащего с Украиной российского региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, повреждены два жилых дома. На месте происшествия работают оперативные службы.

За последние две недели интенсивность обстрелов Белгородской и Брянской областей резко снизилась. Согласно официальным данным, до атаки на Новые Юрковичи Брянскую область обстреливали 17 июня. Тогда российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба».

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.