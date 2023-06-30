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10:07, 30 июня 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Новые Юрковичи из минометов
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Новые Юрковичи. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава граничащего с Украиной российского региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, повреждены два жилых дома. На месте происшествия работают оперативные службы.

За последние две недели интенсивность обстрелов Белгородской и Брянской областей резко снизилась. Согласно официальным данным, до атаки на Новые Юрковичи Брянскую область обстреливали 17 июня. Тогда российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию «Дружба».

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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