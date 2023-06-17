Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников на «Дружбу»

Губернатор Брянской области: ПВО отразили атаку БПЛА на нефтеперегонную станцию «Дружба»

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку беспилотников (БПЛА) на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атака произошла в Новозыбковском городском округе. Российской стороной было уничтожено три беспилотника самолетного типа, уточняет Богомаз. Информации о пострадавших нет.

Первые взрывы раздались около 00:30 по московскому времени, сообщил ранее Mash. По его данным, нефтепровод не получил повреждений.

Ранее активные попытки атаковать нефтепровод «Дружба» были зафиксированы в конце марта. Маршрут «Дружбы» проходит от российского Альметьевска до Брянска, затем до белорусского Мозыря и делится на две ветки: северную, идущую через Белоруссию в Польшу, Германию, Латвию и Литву, и южную, которая проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии. Время от времени транзит нефти через «Дружбу» прекращается из-за обстрелов.