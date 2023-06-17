В районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов

Mash: ВСУ атаковали дронами участок нефтепровода «Дружба» в районе города Новозыбков

В районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По неподтвержденной версии, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников у города Новозыбков. Информации о пострадавших нет.

Mash утверждает, что атака не увенчалась успехом, нефтепровод не получил повреждений.