Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:21, 17 июня 2023Россия

В районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов

Mash: ВСУ атаковали дронами участок нефтепровода «Дружба» в районе города Новозыбков

Фото: РИА Новости

В районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По неподтвержденной версии, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников у города Новозыбков. Информации о пострадавших нет. 

Mash утверждает, что атака не увенчалась успехом, нефтепровод не получил повреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В районе нефтепровода «Дружба» в Брянской области раздались звуки разрывов
    В Запорожье контрнаступление ВСУ назвали крайне неудачным для Украины
    В Минпромторге ответили на вопрос об исключении iPhone из параллельного импорта
    Власти Белгорода назвали предварительную причину пожара в элитном доме
    Стало известно о попытках танкистов ВСУ обмануть командиров и избежать боя
    Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО
    В Германии восхитились тактикой Путина насчет западных санкций
    Обновление Windows 10 замедлило систему
    Антонов встретился с послом США Трейси
    В центре Белгорода загорелся элитный многоэтажный дом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.