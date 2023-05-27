Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию под Тверью

Baza: два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

По его информации, инцидент произошел около 3:15 в субботу, 27 мая, недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба».

Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.

Уточняется, что возникший после атаки пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.

Ранее в этот же день стало известно, что в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что ва беспилотника атаковали административное здание нефтепровода.