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12:05, 27 мая 2023Россия

Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию под Тверью

Baza: два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

По его информации, инцидент произошел около 3:15 в субботу, 27 мая, недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба».

Первый дрон врезался в здание маслоцеха, из-за произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй беспилотник, подлетевший примерно через полчаса, упал на землю и взорвался.

Уточняется, что возникший после атаки пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.

Ранее в этот же день стало известно, что в Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Губернатор региона Михаил Ведерников уточнил, что ва беспилотника атаковали административное здание нефтепровода.

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    Варвара Кошечкина
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