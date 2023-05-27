Беспилотники атаковали здание нефтепровода в Псковской области

Ведерников: два беспилотника атаковали и повредили здание нефтепровода в Псковской области

В Невельском районе Псковской области около деревни Литвиново произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает ТАСС.

По словам политика, два беспилотника ранним утром 27 мая атаковали административное здание нефтепровода. В результате атаки здание было повреждено, о пострадавших не сообщается. Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Они сделают окончательные выводы об обстоятельствах инцидента.

Ранее стало известно, что в поселке Майский Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание МВД. По предварительной информации, беспилотник сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.