В российском регионе беспилотник атаковал здание МВД

Baza: беспилотник атаковал здание МВД в поселке Майский Белгородской области

В поселке Майский Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание МВД. Кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

По предварительной информации, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции. На месте работают экстренные службы.

25 мая беспилотники-камикадзе массово атаковали Белгородскую область, пограничники уничтожили минимум шесть дронов.

Утром в пятницу, 26 мая, стало известно о громких взрывах над Краснодаром. Предположительно, город был атакован беспилотниками. Сообщалось, что около 4 утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО).