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14:45, 21 марта 2023Россия

Стало известно о четвертой за два дня попытке атаки нефтепровода «Дружба»

Mash сообщил о четвертой за два дня попытке атаки нефтепровода «Дружба» под Брянском
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Leah Millis / Reuters

Беспилотники в четвертый раз за два дня попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации авторов поста, атака произошла 21 марта около 14:00 и оказалась безуспешной. Из-за частых нападений на территории нефтепровода выставили военный дозор.

Очередные попытки атаковать нефтепровод начались накануне. В понедельник, 20 марта, дрон сбросил на территорию нефтеперекачивающей станции неустановленный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

Следующий удар, по данным Mash, произошел спустя два часа, около 15:20. Как пишет канал, сотрудники станции стали очевидцами того, как беспилотник типа «Крыло» сбросил снаряд, похожий на ВОГ-17, который взорвался в пяти метрах от резервуара с водой. На месте детонации осталась воронка диаметром один метр.

Вечером того же дня, около 21:00, над нефтепроводом заметили еще один дрон, однако военные отогнали его огнем из автоматов.

По информации канала, в результате атак беспилотников по нефтепроводу «Дружба» под Брянском за последние два дня никто не пострадал. Разрушений также нет.

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Об очередной атаке дрона на нефтепровод 21 марта также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, удар пришелся на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков». Глава региона добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Беспилотники регулярно предпринимают попытки ударов по нефтепроводу «Дружба». 17 марта сообщалось, что дрон сбросил на его территорию самодельное взрывное устройство. Саперы обезвредили взрывчатку, никто не пострадал.

Еще одно СВУ было обнаружено на крыше станции «Новозыбково» 15 марта. Следователи пришли к выводу, что оно также было сброшено с беспилотника. Устройство состояло из 500 граммов пластита, пластиковой трубы и детонатора, а также было начинено металлическими шариками.

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Константин Лысяков
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