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14:30, 16 марта 2023Силовые структуры

Объяснено появление взрывного устройства на нефтяной станции в Брянской области

РБК: СВУ на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области было сброшено с беспилотника

Фото: Саверкин Александр / ТАСС

Самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаруженное на крыше нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области, было сброшено с беспилотника. Его появление объяснил источник РБК.

Следственные органы установили, что СВУ было изготовлено из 500 граммов пластида, пластиковой трубы и детонатора, а также начинено металлическими шариками. Оно отправлено на взрывотехническую экспертизу.

15 марта сообщалось, что сотрудники «Транснефти» обнаружили на крыше станции СВУ. Его нашел начальник караула и вызвал силовиков. Саперы обезвредили устройство.

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Любовь Ширижик
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