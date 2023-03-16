Объяснено появление взрывного устройства на нефтяной станции в Брянской области

РБК: СВУ на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области было сброшено с беспилотника

Самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаруженное на крыше нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области, было сброшено с беспилотника. Его появление объяснил источник РБК.

Следственные органы установили, что СВУ было изготовлено из 500 граммов пластида, пластиковой трубы и детонатора, а также начинено металлическими шариками. Оно отправлено на взрывотехническую экспертизу.

15 марта сообщалось, что сотрудники «Транснефти» обнаружили на крыше станции СВУ. Его нашел начальник караула и вызвал силовиков. Саперы обезвредили устройство.