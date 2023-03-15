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12:16, 15 марта 2023Силовые структуры

На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ

На нефтеперекачивающей станции под Брянском нашли СВУ с пластитом и металлическими шарикам

Фото: РИА Новости

В Брянской области нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающей станции, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вечером находку обнаружил начальник караула станции и вызвал силовиков. Саперы осмотрели СВУ и выяснили, что оно начинено пластидом и металлическими шариками. Устройство обезвредили.

В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Норильске будут судить 26-летнего члена запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» за подготовку теракта в колонии ради брата.

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Екатерина Власова
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