На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ

На нефтеперекачивающей станции под Брянском нашли СВУ с пластитом и металлическими шарикам

В Брянской области нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающей станции, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вечером находку обнаружил начальник караула станции и вызвал силовиков. Саперы осмотрели СВУ и выяснили, что оно начинено пластидом и металлическими шариками. Устройство обезвредили.

В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.

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