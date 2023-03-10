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08:54, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за подготовку диверсии в колонии и пропаганду терроризма

В Норильске будут судить 26-летнего члена ИГ за подготовку теракта в колонии ради брата

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Норильске завершилось расследование дела в отношении 26-летнего местного жителя за пропаганду терроризма и попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления ведомства Юлия Арбузова.

По данным ведомства, в 2022 году фигурант выложил в сеть фотографии, видео и комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма. Кроме того, он написал там, что является членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство».

Также со 2 февраля по 22 марта фигурант изготовил два самодельных взрывных устройства (СВУ) и планировал совершить теракт на одном из объектов ФСИН Красноярского края. Речь идет о подготовке диверсии в колонии, в которой отбывал наказание брат обвиняемого, уточняет «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Всего мужчина хотел сделать десять СВУ, но его задержали сотрудники УФСБ по региону.

В жилище мужчины нашли взрывные устройства, флаги с символикой ИГ и рукописный текст с присягой на верность террористской организации. По факту произошедшего было возбуждено дело по ряду статей УК РФ, в том числе публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконное изготовление взрывчатых веществ и приготовление к террористическому акту. «Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — добавила Арбузова.

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Екатерина Власова
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