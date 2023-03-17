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09:43, 17 марта 2023Силовые структуры

На нефтяную станцию в Брянской области снова сбросили взрывное устройство

Беспилотник снова сбросил СВУ на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Беспилотник снова сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, где ранее уже была обнаружена и обезврежена бомба. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сброшенное СВУ на этот раз нашли у трансформаторной подстанции на территории предприятия днем 16 марта. «Находку» обезвредили саперы. Пострадавших нет.

15 марта сообщалось, что начальник караула обнаружил СВУ на крыше станции «Новозыбково» и вызвал силовиков. Саперы обезвредили его. Следственные органы установили, что СВУ было сброшено с беспилотника. Оно состояло из 500 граммов пластида, пластиковой трубы и детонатора, а также начинено металлическими шариками. СВУ отправлено на взрывотехническую экспертизу.

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Любовь Ширижик
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