На нефтяную станцию в Брянской области снова сбросили взрывное устройство

Беспилотник снова сбросил СВУ на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

Беспилотник снова сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, где ранее уже была обнаружена и обезврежена бомба. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сброшенное СВУ на этот раз нашли у трансформаторной подстанции на территории предприятия днем 16 марта. «Находку» обезвредили саперы. Пострадавших нет.

15 марта сообщалось, что начальник караула обнаружил СВУ на крыше станции «Новозыбково» и вызвал силовиков. Саперы обезвредили его. Следственные органы установили, что СВУ было сброшено с беспилотника. Оно состояло из 500 граммов пластида, пластиковой трубы и детонатора, а также начинено металлическими шариками. СВУ отправлено на взрывотехническую экспертизу.