В граничащем с Украиной регионе беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию

Губернатор Богомаз заявил об атаке дрона на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС "Новозыбков" АО "Транснефть". Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор.

Богомаз предупредил о временном отключении электроэнергии в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка Брянской области в связи с проведением оперативных мероприятий. Глава региона пообещал восстановить энергоснабжение после проведения оперативно-следственных работ.

НПС «Новозыбков» располагается на нефтепроводе «Дружба». SHOT ранее сообщал, что 20 марта этот нефтепровод в Брянской области безуспешно попытались атаковать беспилотники. Предварительно, дрон сбросил на территории нефтеперекачивающей станции неустановленный боеприпас.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.