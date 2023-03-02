Стало известно о продолжающемся почти час обстреле приграничного региона

Mash: ВСУ почти час ведут обстрел брянского села Ломаковка, жители прячутся в подвалах

Село Ломаковка в Брянской области уже почти час обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, из-за обстрела части Стародубского района приграничного региона его жители прячутся в подвалах. Несколько снарядов упали на гражданские объекты — не уточняется, куда именно они попали.

Предварительно, никто не пострадал.

28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в В Суражском районе Брянской области был сбит беспилотник ВСУ. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.