В регионе России бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

В Брянской области бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

В Брянской области бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

По сообщению властей российского региона, такой режим будет действовать до особого распоряжения.

«Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», — сообщили в правительстве Брянской области.

20 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В восьми расположенных рядом с Украиной регионах действует средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. В остальных субъектах действует режим базовой готовности.