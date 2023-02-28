В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Суражском районе

В Суражском районе Брянской области был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

Днем ранее, 27 февраля, ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Из-за атаки ВСУ загорелось жилое домовладение.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

