ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное российское село

Брянский губернатор Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле ВСУ села Зерново

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района Брянской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет», — написал он.

10 февраля сообщалось, что ВСУ обстреляли Суземский район из минометов. Богомаз уточнял, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены два дома. Также 17 февраля стало известно, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать аэропорт в Брянске, но дрон сбили.

В связи с регулярными обстрелами, с 3 февраля в Брянской области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.