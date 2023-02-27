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11:13, 27 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное российское село

Брянский губернатор Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле ВСУ села Зерново

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района Брянской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате произошло возгорание жилого домовладения. В настоящее время пожарно-спасательные расчеты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет», — написал он.

10 февраля сообщалось, что ВСУ обстреляли Суземский район из минометов. Богомаз уточнял, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены два дома. Также 17 февраля стало известно, что украинский беспилотник предпринял попытку атаковать аэропорт в Брянске, но дрон сбили.

В связи с регулярными обстрелами, с 3 февраля в Брянской области бессрочно действует высокий уровень террористической опасности. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Евгения Куликова
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