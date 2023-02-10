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12:23, 10 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли из минометов приграничный российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил о минометном обстреле со стороны Украины

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели минометный обстрел территории Суземского района Брянской области. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, повреждены два дома. «Оперативные службы работают на месте. После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба», — написал он.

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Ранее 10 февраля глава Брянской области заявлял, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины с 3 февраля в регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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