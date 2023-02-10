В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике в небе над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области сбила украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы граничащего с Украиной региона, беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит в небе над Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Богомаз сообщил, что в настоящее время на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

9 февраля системы ПВО сбили десять беспилотников в Брянской области. Никто не пострадал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

