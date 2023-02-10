Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 10 февраля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила беспилотник

Губернатор Богомаз сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике в небе над Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области сбила украинский беспилотник. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным главы граничащего с Украиной региона, беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит в небе над Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Богомаз сообщил, что в настоящее время на месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

9 февраля системы ПВО сбили десять беспилотников в Брянской области. Никто не пострадал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Турции под завалами обнаружили мать и ребенка из России без признаков жизни
Алеся Кафельникова поделилась снимком в откровенном наряде без нижнего белья
МВД раскрыло похищение депутата Госдумы в 1997 году
В ДНР назвали последствия ударов ВСУ по Соледару
Пластический хирург оценил возможность продлить молодость без операции
Группа дронов попыталась атаковать Брянский аэропорт
Последствия смертельного ДТП с участием такси в Москве попали на видео
Российские власти допустили снижение добычи нефти из-за потолка цен
В Германии признали трудности в поставках танков Украине
61-летний россиянин забил бутылкой до смерти сожительницу и ее друга из ревности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.