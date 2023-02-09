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08:44, 9 февраля 2023Россия

ВСУ второй раз за сутки атаковали приграничный российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в регионе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили вторую за сутки атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, еще один украинский беспилотник был сбит над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, заключил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 9 февраля Украина нанесла удар по Стародубскому району. В результате средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. Мирные жители не пострадали.

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Константин Лысяков
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