ВСУ второй раз за сутки атаковали приграничный российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в регионе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили вторую за сутки атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, еще один украинский беспилотник был сбит над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, заключил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 9 февраля Украина нанесла удар по Стародубскому району. В результате средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ. Мирные жители не пострадали.