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18:28, 1 февраля 2023Россия

Брянский губернатор назвал число погибших от обстрелов ВСУ с начала СВО

Брянский губернатор Богомаз: с начала СВО от обстрелов ВСУ погибли четыре человека

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

С начала проведения Россией специальной военной операции на Украине в Брянской области от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре человека. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз во время совещания под председательством президента Владимира Путина. Слова Богомаза приводит РИА Новости.

Также Богомаз назвал число пострадавших во время обстрелов ВСУ.

«С начала специальной военной операции Брянская область подвергалась обстрелам 272 раза. Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время были ранены 22 человека», — заявил он.

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Брянский губернатор добавил, что обстрелами были полностью уничтожены семь домов, еще 235 — получили различные повреждения.

Днем ранее, 31 января, Украина атаковала Брянскую область дважды. Сначала губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз сообщил об атаке на село Ломаковка Стародубского муниципального округа, из-за которой оказались разрушены 17 домов. Затем ВСУ нанесли удар по Новозыбковскому городскому округу.

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Марк Леонов
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