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19:28, 31 января 2023Россия

Глава российского региона рассказал о разрушениях после удара ВСУ по селу

Брянский губернатор Богомаз заявил, что обстрел ВСУ повредил в Ломаковке 17 домов
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, предварительно, получили повреждения 17 домов. О разрушениях рассказал глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Ранее губернатор заявил, что украинские войска обстреляли из минометов гражданские объекты на территории Ломаковки. По его словам, повреждения также получило здание местного магазина и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в селе было нарушено электроснабжение. На данный момент оно восстановлено. Пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул Богомаз.

Об ударе ВСУ по Ломаковке также сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, при обстреле была ранена 77-летняя пенсионерка. Официально эта информация не подтверждена.

30 января Украина дважды за день атаковала Шебекинский городской округ Белгородской области. Как сообщал глава региона Вячеслав Гладков, утром был нанесен удар по селу Безлюдное. Двое местных жителей получили ранения и были контужены. Позже ВСУ обстреляли еще несколько сел округа. Жертв и пострадавших удалось избежать.

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Константин Лысяков
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