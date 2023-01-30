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15:24, 30 января 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за сутки обстреле со стороны Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в Новой Таволжанке», — сказал глава области.

Он объяснил, что в Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территорию промышленного предприятия. Специалисты занимаются разминированием территории.

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Кроме того, в результате атаки ВСУ в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения.

Ранее Украина атаковала село Безлюдное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела двое мужчин получили контузию и осколочные ранения. Позднее их госпитализировали.

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Никита Абрамов
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