ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за сутки обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли приграничный российский регион — Белгородскую область. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в Новой Таволжанке», — сказал глава области.

Он объяснил, что в Новой Таволжанке неразорвавшийся снаряд упал на территорию промышленного предприятия. Специалисты занимаются разминированием территории.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения.

Ранее Украина атаковала село Безлюдное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела двое мужчин получили контузию и осколочные ранения. Позднее их госпитализировали.