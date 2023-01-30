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12:42, 30 января 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ российского села

Белгородский губернатор Гладков: пострадавших при обстреле Безлюдовки госпитализировали

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Двоих мужчин, пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Безлюдовка в Белгородской области, доставили в больницу. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По пострадавшим. Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести», — сказал глава области.

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Никита Абрамов
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