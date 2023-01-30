Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского села

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ села под Белгородом

Два человека пострадали из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Безлюдовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, оба пострадавших — мужчины, получившие осколочные ранения и контузию. На место происшествия выехали медицинские и оперативные службы. В данный момент обстрел российской территории продолжается.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ ударили по селу Долгое Валуйского городского округа. В результате никто не пострадал, но были выбиты стекла у одно из автомобилей.