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15:15, 29 января 2023Россия

ВСУ нанесли удар по приграничному российскому региону

Старовойт заявил, что ВСУ нанесли удар по поселку Краснооктябрьский в Курской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский. Об этом написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Зафиксировано 12 прилетов», — сообщил губернатор, добавив, что пострадавших в результате удара нет.

По словам Старовойта, в ходе обстрела были повреждены линии энергоснабжения, вследствие чего без электричества остались Краснооктябрьский и ближайшее село Волфино. Глава области заверил, что аварийные службы в ближайшее время восстановят энергоснабжение.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар по селу Муром Шебекинского городского округа. У половины жителей после атаки пропал свет.

19 января ВСУ атаковали Белгородскую область четыре раза за сутки. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Позже стало известно об атаке на село Долгое в Валуйском городском округе.

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Глеб Бажуткин
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