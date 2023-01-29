Приграничное село попало под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков сообщил, что село Долгое в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет. Поврежден один дом, в нем взрывной волной выбило стекла.

По словам губернатора, на месте находятся оперативные службы.

Днем в воскресенье, 29 января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские силы обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский. Зафиксировано 12 прилетов, никто не пострадал. Были повреждены линии энергоснабжения, вследствие чего два населенных пункта остались без электричества. Позднее стало известно, что под обстрел со стороны ВСУ попали энергетики, ремонтировавшие поврежденные ЛЭП. Один человек пострадал.