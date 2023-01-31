Приграничный российский регион попал под обстрел ВСУ

Mash: пенсионерка пострадала при обстреле ВСУ в брянской деревне Ломаковка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Ломаковка Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, в результате атаки на приграничную деревню пострадала 77-летняя пенсионерка. Кроме того, оказались повреждены два жилых дома и загорелось одно из зданий.

Также в брянской деревне пропал свет и интернет.

13 января президент России Владимир Путин поручил властям Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенное обстрелами ВСУ жилье.

В декабре 2022 года атаке со стороны Украины подверглось село Кистер. Тогда губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отсутствии пострадавших.

По его данным, в брянском селе была повреждена система электроснабжения.