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16:31, 31 января 2023Россия

Приграничный российский регион попал под обстрел ВСУ

Mash: пенсионерка пострадала при обстреле ВСУ в брянской деревне Ломаковка

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Ломаковка Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, в результате атаки на приграничную деревню пострадала 77-летняя пенсионерка. Кроме того, оказались повреждены два жилых дома и загорелось одно из зданий.

Также в брянской деревне пропал свет и интернет.

13 января президент России Владимир Путин поручил властям Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенное обстрелами ВСУ жилье.

В декабре 2022 года атаке со стороны Украины подверглось село Кистер. Тогда губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отсутствии пострадавших.

По его данным, в брянском селе была повреждена система электроснабжения.

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Анна Щербакова
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