Приграничный российский регион попал под обстрел ВСУ
Mash: пенсионерка пострадала при обстреле ВСУ в брянской деревне Ломаковка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Ломаковка Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По данным издания, в результате атаки на приграничную деревню пострадала 77-летняя пенсионерка. Кроме того, оказались повреждены два жилых дома и загорелось одно из зданий.
Также в брянской деревне пропал свет и интернет.
13 января президент России Владимир Путин поручил властям Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенное обстрелами ВСУ жилье.
В декабре 2022 года атаке со стороны Украины подверглось село Кистер. Тогда губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об отсутствии пострадавших.
По его данным, в брянском селе была повреждена система электроснабжения.