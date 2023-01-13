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14:51, 13 января 2023Россия

Путин поручил решить вопрос с восстановлением жилья в России после обстрелов ВСУ

Путин поручил властям решить, как восстановить разрушенное обстрелами ВСУ жилье в России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил властям Белгородской, Брянской Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенное обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилье. Это следует из перечня, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Данный перечень появился по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 7 декабря 2022 года.

В поручении уточняется, что глава государства ждет доклада по этому вопросу до 1 апреля. Ответственными были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы соответствующих регионов — Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Роман Старовойт, Василий Голубев.

Накануне белгородские власти заявили о повреждении более половины домов двух сел из-за обстрелов. Глава региона Вячеслав Гладков указал, что речь идет о селах Журавлевка и Нехотеевка.

В одном из сел, по его данным, осталось только девять старожилов. Остальные жители уехали.

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Анна Щербакова
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