Обстрелы ВСУ повредили более половины домов в двух российских селах

Белгородские власти заявили о повреждении более половины домов двух сел из-за обстрелов

Более половины домов оказались повреждены в двух селах Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 13 января, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о селах Журавлевка и Нехотеевка. «Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — объяснил глава области.

В одном из сел, рассказал Гладков, осталось только девять старожилов. Остальные жители уехали.

Ранее ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. По словам Гладкова, осколки снаряда выбили окна в пяти жилых домах, посекли заборы и входные двери. Кроме того, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались две улицы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).