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17:27, 30 декабря 2022Россия

Брянские власти подтвердили обстрел села со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз подтвердил, что ВСУ обстреляли село Кистер

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер Брянской области. Эту информацию подтвердил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки пострадавших нет, уточнил он. Было повреждено электроснабжение поселка Кистер, отметил Богомаз.

«После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановлению», — написал брянский губернатор.

Об атаке ВСУ на брянское село стало известно в пятницу, 30 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате происшествия есть раненые, местные жители были вынуждены прятаться в подвалах.

29 декабря сообщалось, что со стороны Украины подвергся обстрелу город Клинцы Брянской области. Российский ЗРК С-300 сбил несколько ракет HIMARS в российском регионе. Предварительно сообщалось, что две боеголовки упали в промзоне. В результате происшествия никто не пострадал.

В Брянской области до 19 января 2023 года, по решению властей, будет действовать высокий уровень террористической опасности.

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Анна Щербакова
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