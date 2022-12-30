Брянские власти подтвердили обстрел села со стороны ВСУ

Брянский губернатор Богомаз подтвердил, что ВСУ обстреляли село Кистер

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер Брянской области. Эту информацию подтвердил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки пострадавших нет, уточнил он. Было повреждено электроснабжение поселка Кистер, отметил Богомаз.

«После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановлению», — написал брянский губернатор.

Об атаке ВСУ на брянское село стало известно в пятницу, 30 декабря. По данным Telegram-канала Mash, в результате происшествия есть раненые, местные жители были вынуждены прятаться в подвалах.

29 декабря сообщалось, что со стороны Украины подвергся обстрелу город Клинцы Брянской области. Российский ЗРК С-300 сбил несколько ракет HIMARS в российском регионе. Предварительно сообщалось, что две боеголовки упали в промзоне. В результате происшествия никто не пострадал.

В Брянской области до 19 января 2023 года, по решению властей, будет действовать высокий уровень террористической опасности.