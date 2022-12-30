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17:04, 30 декабря 2022Россия

Стало известно об обстреле российского села ВСУ и прячущихся в подвалах людях

Mash: ВСУ обстреляли село Кистер в Брянской области, люди прячутся в подвалах

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Кистер Погарского района Брянской области. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, зафиксировано сразу 15 прилетов со стороны Украины. Есть раненые, люди прячутся в подвалах.

Также в результате атаки были повреждены местное здание дома культуры (ДК) и несколько жилых домов.

Днем ранее, 29 декабря, стало известно, что украинская сторона обстреляла город Клинцы Брянской области. Российский ЗРК С-300 сбил несколько ракет HIMARS в российском регионе. Предварительно сообщалось, что две боеголовки упали в промзону. В результате происшествия никто не пострадал.

В Брянской области до 19 января 2023 года действует высокий уровень террористической опасности.

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Евгения Куликова
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