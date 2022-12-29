Стало известно о сбитых над российским регионом ракетах HIMARS

Mash заявил об обстреле ВСУ города Клинцы Брянской области и сбитых С-300 ракетах HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Клинцы Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Также зенитно-ракетному комплексу С-300 удалось сбить несколько ракет HIMARS в российском регионе. По предварительным сведениям, две боеголовки упали в промзону. В результате происшествия пострадавших нет.

Кроме того, украинский беспилотный летательный аппарат сбили в брянской Унече. Обломки дрона рухнули на припаркованное в промзоне авто. Предполагается, что в результате был ранен один человек.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории Клинцовского района сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По его данным, там были замечены беспилотники. Пострадавших в результате работы ПВО или налета дронов нет, заверил Богомаз.

С середины апреля в Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма и в Севастополе введен желтый уровень террористической опасности. Приграничные районы регионов не раз попадали под обстрелы.