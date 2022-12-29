Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 29 декабря 2022Россия

Стало известно о сбитых над российским регионом ракетах HIMARS

Mash заявил об обстреле ВСУ города Клинцы Брянской области и сбитых С-300 ракетах HIMARS

Фото: : Юлия Заболотько / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Клинцы Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Также зенитно-ракетному комплексу С-300 удалось сбить несколько ракет HIMARS в российском регионе. По предварительным сведениям, две боеголовки упали в промзону. В результате происшествия пострадавших нет.

Кроме того, украинский беспилотный летательный аппарат сбили в брянской Унече. Обломки дрона рухнули на припаркованное в промзоне авто. Предполагается, что в результате был ранен один человек.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории Клинцовского района сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По его данным, там были замечены беспилотники. Пострадавших в результате работы ПВО или налета дронов нет, заверил Богомаз.

С середины апреля в Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма и в Севастополе введен желтый уровень террористической опасности. Приграничные районы регионов не раз попадали под обстрелы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде раскритиковали идею конфискации имущества уехавших россиян
Аналитик описал работу над запуском газового хаба в Турции
Киргизия и Узбекистан установили общую границу
Кортни Лав назвала Кобейна и Дель Рей настоящими музыкальными гениями
В мире стали пить больше пива
Россиянин случайно чуть не убил женщину с ребенком выхлопными газами
Перуанские шаманы предсказали дату окончания конфликта на Украине
В России ответили на обвинения в разжигании конфликта Сербии и Косово
Раскрыта причина смертельной жары 2021 года
Повар с редким заболеванием продолжил карьеру вопреки прогнозам врачей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.