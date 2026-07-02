Президент США Трамп назвал Испанию не очень хорошим членом НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Испанию как союзника Соединенных Штатов по НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Испанцы — члены НАТО, но не очень хорошие члены НАТО», — сказал Трамп.

Как отметил американский президент, Мадрид утверждает, что «не хочет помогать другим». По его мнению, Испания «ведет себя не очень хорошо», но еще «научится».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Белом доме есть «определенное разочарование» европейскими союзниками по альянсу из-за их позиции по Ирану.

До этого Трамп признался, что разочарован Великобританией, Германией, Францией, Италией и Испанией.