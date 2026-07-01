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22:42, 1 июля 2026Мир

Генсек НАТО признал разочарование США европейскими союзниками

Генсек НАТО Рютте: США разочарованы европейскими союзниками из-за Ирана
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

В Белом доме есть «определенное разочарование» европейскими союзниками по НАТО из-за их позиции по Ирану. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«Я пытался объяснить в Вашингтоне, что это связано с единичными случаями. Но если принимать во внимание общую картину — до пяти тысяч вылетов американских самолетов с европейских баз, то Европа является для США единственной крупной платформой для проецирования мощи», — сказал Рютте, отметив, что это одна из ключевых причин заинтересованности США в союзе с Европой.

Генсек НАТО признал, что альянс должен поблагодарить президента США Дональда Трампа за то, что остается сильным. Он также заметил, что Канада и европейские страны стали тратить более значительные средства на оборону.

Ранее Трамп признался, что ему не нравятся действия руководителей ряда крупных стран Европы. Он заявил, что разочарован Великобританией, Германией, Францией, Италией и Испанией.

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