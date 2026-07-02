Деталь на фото с отдыха Гарри Стайлса и Зои Кравиц смутила пользователей сети

Деталь на фото английского певца Гарри Стайлса и американской актрисы Зои Кравиц смутила пользователей сети. Пост появился на странице издания Bustle в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пару запечатлели на отдыхе в парке в Лондоне. Девушка предстала перед камерой в облегающем черном топе и синих мини-шортах. В свою очередь, ее избранник надел красно-белый лонгслив и темно-синие шорты. При этом Стайлс лежал на коленях избранницы, которая его обнимала.

Пользователи высказались о публикации в комментариях. Так, они предположили, что актриса продемонстрировала густую растительность на теле, перепутав ее ноги с ногами ее возлюбленного. «Я думала, это ее волосатые ноги. Пришлось увеличить изображение», «Где чьи ноги?», «Мне показалось, что у нее очень волосатые ноги», — заявили юзеры.

В апреле оказалась раскрыта стоимость помолвочного кольца Зои Кравиц от Гарри Стайлса.