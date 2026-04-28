20:42, 28 апреля 2026

Раскрыта стоимость помолвочного кольца Зои Кравиц

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Fernando Ramales / BACKGRID / Legion-Media

Раскрыта стоимость помолвочного кольца американской актрисы Зои Кравиц от британского певца Гарри Стайлса. Материал публикует Page Six.

Ювелир и генеральный директор компании Rare Carat Аджай Ананд рассказал, что центральный бриллиант, который украшает изделие, весит от 10 до 12 каратов. В связи с этим стоимость драгоценности составляет до 800 тысяч долларов (62 миллиона рублей). Кроме того, специалист предположила, что при изготовлении изделия использовалось желтое золото.

В свою очередь эксперт компании Lorel Diamonds Лаура Тейлор заявила, что помолвочное кольцо стоит до 600 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

Ранее в апреле стало известно, что Гарри Стайлс обручился со звездой «Бэтмена». Слухи о скорой свадьбе появились после снимков папарацци, на которых звезду фильма «Бэтмен» запечатлели с кольцом на безымянном пальце.

