17:22, 24 апреля 2026Культура

Гарри Стайлс обручился со звездой «Бэтмена»

PageSix: Певец Гарри Стайлс и актриса Зои Кравиц готовятся к свадьбе
Ольга Коровина

Фото: The Image Direct / Legion-Media

Британский певец Гарри Стайлс и американская актриса Зои Кравиц помолвлены. Об этом пишет PageSix со ссылкой на инсайдеров в окружении пары.

Слухи о скорой свадьбе появились после снимков папарацци, на которых звезду фильма «Бэтмен» запечатлели с кольцом на безымянном пальце. Источники издания подтвердили сообщения о помолвке. По их словам, Кравиц «на седьмом небе от счастья», а Стайлс «готов ради нее на все». Инсайдеры добавили, что новость о будущей свадьбе не удивила никого в окружении артистов.

О романе Кравиц и Стайлса стало известно в августе 2025 года. Ранее певец состоял в отношениях с Оливией Уайлд. Кравиц в 2019 году вышла замуж за актера Карла Глусмана, спустя год супруги развелись. После этого актриса несколько лет встречалась с Ченнингом Татумом.

Ранее Гарри Стайлс рассказал, что не смог сдержать смех на похоронах собственной бабушки. Причиной стала неуместная песня во время процедуры кремации.

