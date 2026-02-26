Популярный певец не смог сдержать смех на похоронах своей бабушки

Певец Гарри Стайлс рассмеялся на похоронах бабушки из-за неподходящей песни

Британский певец Гарри Стайлс рассказал, что не смог сдержать смех на похоронах собственной бабушки. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам музыканта, во время процедуры кремации, когда гроб перемещали в печь, в зале заиграла песня The Long and Winding Road («Долгая и извилистая дорога») группы The Beatles. «Меня это рассмешило. Из-за внезапности песня показалась совершенно неуместной», — поделился Стайлс.

Артист признался, что в тот момент в его памяти стали всплывать другие песни, не подходящие для кремации. Среди таких треков он выделил Relight My Fire («Разожги мой огонь вновь») Дэна Хартмана, Disco Inferno («Диско-ад») группы The Trammps и Ring of Fire («Кольцо огня») Джонни Кэша.

В 2023 году сообщалось, что Стайлс стал самой богатой молодой звездой Великобритании. Артист получил звание самого обеспеченного селебрити страны в возрасте до 30 лет второй год подряд. Его состояние оценили в 175 миллионов фунтов стерлингов.