Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:24, 26 февраля 2026Культура

Популярный певец не смог сдержать смех на похоронах своей бабушки

Певец Гарри Стайлс рассмеялся на похоронах бабушки из-за неподходящей песни
Ольга Коровина

Фото: Toby Melville / Reuters

Британский певец Гарри Стайлс рассказал, что не смог сдержать смех на похоронах собственной бабушки. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам музыканта, во время процедуры кремации, когда гроб перемещали в печь, в зале заиграла песня The Long and Winding Road («Долгая и извилистая дорога») группы The Beatles. «Меня это рассмешило. Из-за внезапности песня показалась совершенно неуместной», — поделился Стайлс.

Артист признался, что в тот момент в его памяти стали всплывать другие песни, не подходящие для кремации. Среди таких треков он выделил Relight My Fire («Разожги мой огонь вновь») Дэна Хартмана, Disco Inferno («Диско-ад») группы The Trammps и Ring of Fire («Кольцо огня») Джонни Кэша.

В 2023 году сообщалось, что Стайлс стал самой богатой молодой звездой Великобритании. Артист получил звание самого обеспеченного селебрити страны в возрасте до 30 лет второй год подряд. Его состояние оценили в 175 миллионов фунтов стерлингов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Популярный певец не смог сдержать смех на похоронах своей бабушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok