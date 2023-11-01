Названа самая богатая молодая звезда Великобритании

Певца Гарри Стайлса назвали самой богатой молодой звездой Великобритании

Певца Гарри Стайлса назвали самой богатой молодой звездой Великобритании. Об этом пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что артист получает звание самого обеспеченного селебрити страны в возрасте до 30 лет второй год подряд. Его состояние оценивается в 175 миллионов фунтов стерлингов (около 19,5 миллиарда рублей).

На втором месте расположилась певица Дуа Липа (82,5 миллиона фунтов стерлингов), на третьем — бывший участник группы One Direction Найл Хоран (60,4 миллиона фунтов стерлингов).

Ранее сообщалось, что Гарри Стайлс остановил концерт ради беременной фанатки. Случай произошел во время шоу исполнителя в Кардиффе, Уэльс. Одна из зрительниц по имени Сиан привлекла внимание Стайлса, попросив помочь ей с выбором имени для будущего ребенка.