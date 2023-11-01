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13:40, 1 ноября 2023Культура

Названа самая богатая молодая звезда Великобритании

Певца Гарри Стайлса назвали самой богатой молодой звездой Великобритании

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Певца Гарри Стайлса назвали самой богатой молодой звездой Великобритании. Об этом пишет газета Daily Mail.

Отмечается, что артист получает звание самого обеспеченного селебрити страны в возрасте до 30 лет второй год подряд. Его состояние оценивается в 175 миллионов фунтов стерлингов (около 19,5 миллиарда рублей).

На втором месте расположилась певица Дуа Липа (82,5 миллиона фунтов стерлингов), на третьем — бывший участник группы One Direction Найл Хоран (60,4 миллиона фунтов стерлингов).

Ранее сообщалось, что Гарри Стайлс остановил концерт ради беременной фанатки. Случай произошел во время шоу исполнителя в Кардиффе, Уэльс. Одна из зрительниц по имени Сиан привлекла внимание Стайлса, попросив помочь ей с выбором имени для будущего ребенка.

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      Варвара Кошечкина
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