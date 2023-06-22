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13:21, 22 июня 2023Культура

Гарри Стайлс остановил концерт ради беременной фанатки

Британский певец Гарри Стайлс остановил концерт, чтобы беременная фанатка сходила в туалет

Фото: Cole Burston / Globallookpress.com

Британский певец Гарри Стайлс остановил концерт ради беременной фанатки. Об этом сообщает Page Six.

Случай произошел во время шоу исполнителя в Кардиффе, Уэльс, во вторник, 20 июня. Одна из зрительниц по имени Сиан привлекла внимание Стайлса, попросив помочь ей с выбором имени для будущего ребенка. «Это большое давление, Сиан. Ты действительно хочешь, чтобы я назвал его?» — пошутил певец.

Однако прежде чем исполнитель выбрал один из четырех вариантов имени, девушка призналась, что ей нужно отлучиться в туалет. «Я думаю, мы все согласны с тем, что важно, чтобы Сиан сходила в туалет, не так ли?» — спросил Стайлс у аудитории, затем заверил фанатку, что она «ничего не пропустит». После этого музыкант объявил незапланированный антракт, чтобы пообщаться с другими посетителями концерта и прочитать их плакаты.

Ранее Стайлс случайно порвал штаны во время выступления, на котором присутствовали разные знаменитости.

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    Варвара Кошечкина
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