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18:04, 27 января 2023Культура

Гарри Стайлс случайно порвал штаны во время выступления перед знаменитостями

Певец Гарри Стайл порвал штаны во время выступления перед актрисой Дженнифер Энистон

Британский певец Гарри Стайлс случайно порвал штаны во время выступления, на котором присутствовали разные знаменитости. Кадрами произошедшего делится Page Six.

Среди гостей были замечены актриса Дженнифер Энистон, телезвезда Кайли Дженнер, известный комик и телеведущий Тревор Ноа, а также американская телеведущая Эллен ДеДженерес.

Когда артист исполнял одну из своих песен, он упал на колени и порвал штаны. Сделав удивленное лицо перед толпой, певец прикрыл порванные штаны руками и добродушно закатил глаза. Стайлс завершил выступление, прикрываясь полотенцем.

Отмечается, что исполнитель однажды признался, что влюблен в Энистон. Это позабавило зрителей, которые начали шутить над артистом в соцсетях. «Сегодня вечером в аудитории присутствует знаменитость, в которую был влюблен Гарри, а он порвал свои чертовы штаны перед ней», — написал один из фанатов.

В сентябре прошлого года Стайлс получил свою первую награду за роль в фильме. Артист стал обладателем премии Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival), исполнив главную роль в романтической драме «Мой полицейский».

Варвара Кошечкина
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