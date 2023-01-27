Гарри Стайлс случайно порвал штаны во время выступления перед знаменитостями

Певец Гарри Стайл порвал штаны во время выступления перед актрисой Дженнифер Энистон

Британский певец Гарри Стайлс случайно порвал штаны во время выступления, на котором присутствовали разные знаменитости. Кадрами произошедшего делится Page Six.

Среди гостей были замечены актриса Дженнифер Энистон, телезвезда Кайли Дженнер, известный комик и телеведущий Тревор Ноа, а также американская телеведущая Эллен ДеДженерес.

Когда артист исполнял одну из своих песен, он упал на колени и порвал штаны. Сделав удивленное лицо перед толпой, певец прикрыл порванные штаны руками и добродушно закатил глаза. Стайлс завершил выступление, прикрываясь полотенцем.

Отмечается, что исполнитель однажды признался, что влюблен в Энистон. Это позабавило зрителей, которые начали шутить над артистом в соцсетях. «Сегодня вечером в аудитории присутствует знаменитость, в которую был влюблен Гарри, а он порвал свои чертовы штаны перед ней», — написал один из фанатов.

В сентябре прошлого года Стайлс получил свою первую награду за роль в фильме. Артист стал обладателем премии Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival), исполнив главную роль в романтической драме «Мой полицейский».