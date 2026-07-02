Мужчина попытался отрезать жене гениталии при помощи бритвы

В Зимбабве мужчина предстал перед судом за попытку отрезать жене гениталии при помощи бритвы во время ссоры. Об этом сообщает Bulawayo24.

32-летний Бернард Мутара из района Авока напал на 42-летнюю супругу 21 июня. Это произошло после ссоры на почве ревности: Мутара обвинил жену в неверности и нанес женщине тяжелые травмы интимной области с помощью бритвенного лезвия. После этого, по версии обвинения, он дал ей воды, чтобы она могла умыться. Затем потерпевшая смогла обратиться за медицинской помощью.

Прокурор Карсон Кундиона заявил в суде, что медицинское освидетельствование подтвердило серьезность повреждения, и теперь ожидается судебно-медицинское заключение. Мутара оставлен под стражей до следующего заседания, дело будет рассматриваться в рамках закона о домашнем насилии. Судья уже предупредил обвиняемого, что такие преступления караются строго.

Ранее в Индии родственники замужней женщины отрезали гениталии ее молодому любовнику. Инцидент произошел в январе, однако мужчина решился обратиться в полицию только спустя пять месяцев.