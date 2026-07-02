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Из жизни
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03:31, 2 июля 2026Из жизни

Мужчина попытался отрезать жене гениталии при помощи бритвы

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

В Зимбабве мужчина предстал перед судом за попытку отрезать жене гениталии при помощи бритвы во время ссоры. Об этом сообщает Bulawayo24.

32-летний Бернард Мутара из района Авока напал на 42-летнюю супругу 21 июня. Это произошло после ссоры на почве ревности: Мутара обвинил жену в неверности и нанес женщине тяжелые травмы интимной области с помощью бритвенного лезвия. После этого, по версии обвинения, он дал ей воды, чтобы она могла умыться. Затем потерпевшая смогла обратиться за медицинской помощью.

Прокурор Карсон Кундиона заявил в суде, что медицинское освидетельствование подтвердило серьезность повреждения, и теперь ожидается судебно-медицинское заключение. Мутара оставлен под стражей до следующего заседания, дело будет рассматриваться в рамках закона о домашнем насилии. Судья уже предупредил обвиняемого, что такие преступления караются строго.

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