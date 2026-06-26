Родственники замужней женщины отрезали пенис ее молодому любовнику

В Индии родственники замужней женщины отрезали гениталии ее молодому любовнику. Об этом сообщает ETV Bharat.

Инцидент произошел еще 20 января, однако мужчина решился обратиться в полицию только спустя пять месяцев. Причиной стали сильные боли в области паха и активный воспалительный процесс в области раны. Перед обращением в больницу он рассказал о случившемся сестре и племяннику.

По словам потерпевшего, он познакомился с будущей возлюбленной на автобусной остановке. Как выяснилось, они работали на одной и той же стройке. Между ними вспыхнул роман, а 8 января женщина переехала к нему домой.

Формально оба состояли в браке, но не жили с супругами: от мужчины жена ушла, женщина, по ее словам, уже восемь лет жила с родителями. 20 января к ним явились дядя и другие родственники любовницы и, пообещав устроить свадьбу, увезли их на машине. В доме одного из нападавших молодому человеку связали руки и ноги, а затем отрезали пенис ножом.

После этого они собирались расправиться с любовником и бросить тело в лесу Ситамата, но план провалился из-за ссоры между родственниками. Воспользовавшись моментом, изувеченный мужчина сбежал через пшеничные поля и всю ночь блуждал по округе. Затем он уехал в Гуджарат, где несколько месяцев глушил боль алкоголем и обезболивающими из аптеки, не обращаясь к врачам.

Полиция зарегистрировала дело против шести человек, включая дядю женщины, и ведет расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина пришел в храм Шивы, отрезал себе половые органы и попытался принести их в качестве подношения божеству. Мужчину доставили в местный медицинский центр, а затем перевели в больницу в Варанаси.