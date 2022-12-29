Еще в одном приграничном регионе России сработала система ПВО

Глава Брянской области Богомаз сообщил, что в регионе сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в небе над Брянской областью были сбиты беспилотники. По его словам, беспилотники были замечены над Клинцовским районом области.

Богомаз добавил, что пострадавших в результате работы ПВО или налета дронов нет.

Ранее система ПВО сработала еще в одном регионе — над Белгородской областью. Один из фрагментов упал на развязку автомобильной дороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, но ее уже потушили.

С середины апреля в Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма и в Севастополе введен желтый уровень террористической опасности. Приграничные районы регионов не раз попадали под обстрелы.