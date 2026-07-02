Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:54, 2 июля 2026Россия

Шесть беспилотников сбили над Ленобластью

Губернатор Дрозденко: Над Ленинградской областью сбиты шесть беспилотников
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Max сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Боевая работа продолжается», — написал глава региона. Сведений о возможных повреждениях а также о том, над какими районами были сбиты беспилотники, он не привел.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Как отметил Дрозденко, возможно понижение скорости мобильного интернета.

1 июля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в городе Пензе, находящемся в 700 километрах от границы. На одном из предприятий в результате атаки ранения получили два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки ракет атаковали Киев. Удары наносятся по нефтебазе, ГЭС и месту размещения иностранных наемников

    Деталь на фото с отдыха Гарри Стайлса и Зои Кравиц смутила пользователей сети

    Девушка после одной находки в сумке своего бойфренда перестала ему доверять

    В Москве пройдет фестиваль тенниса

    Шесть беспилотников сбили над Ленобластью

    Польша подняла истребители из-за активности России

    Живущая в Европе россиянка описала Крым словами «цены все больше напоминают итальянские»

    Мужчина попытался отрезать жене гениталии при помощи бритвы

    Трамп раскритиковал Испанию

    Французский журналист предрек распад ЕС к 2029 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok