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03:26, 2 июля 2026Мир

Французский журналист предрек распад ЕС к 2029 году

Маисто: Евросоюз может полностью прекратить свое существование к 2029 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз может распасться и полностью прекратить свое существование к 2029 году из-за вероятной победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах, считает французский журналист и писатель Дидье Маисто, об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, если АдГ победит, консенсуса в Европе не будет. «Германия рухнет даже раньше Франции. Так хваленая в мире модель совместного управления Европой разлетится в пух и прах», — предрек он распад сообщества.

Как указал эксперт, президент Франции Эммануэль Макрон «досиживает свой срок», а канцлер ФРГ Фридрих Мерц «висит на волоске».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что ЕС грозит развал, если там не смогут пересмотреть формат отношений с Россией в сторону сотрудничества.

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