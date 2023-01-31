Губернатор российского региона сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам

Брянский губернатор Богомаз заявил об ударе ВСУ по гражданским объектам в селе Ломаковка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из минометов по гражданским объектам села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, но были повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и здание местного магазина. «В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал Богомаз.

Ранее об ударе ВСУ по селу Ломаковка также сообщал Telegram-канал Mash. Однако, по его информации, в результате обстрела пострадала 77-летняя пенсионерка. Официально эти данные не подтверждены.

Накануне Украина дважды обстреляла Белгородскую область. Утром было атаковано село Безлюдное в Шебекинском городском округе. В результате двое мужчин получили контузию и осколочные ранения. Позже ВСУ нанесли удар еще по нескольким селам округа. Жертв и пострадавших удалось избежать.

