Губернатор российского региона сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из минометов по гражданским объектам села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.
По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал, но были повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и здание местного магазина. «В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал Богомаз.
Ранее об ударе ВСУ по селу Ломаковка также сообщал Telegram-канал Mash. Однако, по его информации, в результате обстрела пострадала 77-летняя пенсионерка. Официально эти данные не подтверждены.
Накануне Украина дважды обстреляла Белгородскую область. Утром было атаковано село Безлюдное в Шебекинском городском округе. В результате двое мужчин получили контузию и осколочные ранения. Позже ВСУ нанесли удар еще по нескольким селам округа. Жертв и пострадавших удалось избежать.